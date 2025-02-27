Колишньому учаснику гурту "Океан Ельзи" відмовили у виїзді за кордон

Український співак, композитор, колишній учасник гурту "Океан Ельзи", засновник гурту Pianoбой Дмитро Шуров повідомив про перенесення туру по Європі, оскільки Міністерство культури не надало дозволу на виїзд за кордон.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Наш із військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренко спільний тур «Краще Що Є», який охоплював 16 міст Європи, вимушено переноситься через те, що Мінкульт не дав мені, як і багатьом іншим колегам, дозвіл на виїзд з України", - повідомив Шуров, інформує Апостроф .

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Відповідно до офіційної інформації міністерства, причиною призупинення стала "велика кількість випадків, коли особи, що отримали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися в Україну у визначений термін".