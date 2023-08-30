Закордонний паспорт: чи дозволяється подорожувати із продовженим документом

Новий документ можна оформити навіть за кордоном.

Українці, які мають закордонний паспорт, можуть виїздити до інших країн. Оформити документ може кожен громадянин. У Консульстві Україні в Гданську на власній Facebook-сторінці розповіли , чи можна подорожувати із закордонним паспортом, термін дії якого продовжили, або необхідно робити новий, інформує ZN.ua .

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У Консульстві пояснили, що надання можливості продовження строку дії закордонних паспортів чи внесення до них даних були швидким рішенням Уряду на активну вимушену міграцію українців у пошуках безпечного місця. Тоді не було можливості виготовляти паспорти, а потреба в виїзді була чи не найбільша.

«Саме це рішення дозволило дістатися нам до безпечних місць на будь-яких континентах світу», – йдеться у повідомленні.

Зараз українці мають можливість безперешкодно виготовити паспорт навіть перебуваючи за кордоном, та привести свої папери до норми, наприклад в Консульстві чи в ДП «Документ».

Тому у Консульстві не рекомендують продовжувати строк дії закордонних паспортів та/або вносити до них даних своїх дітей з метою подальших подорожей. Здійснювати регулярні поїздки через кордон за такими паспортами не можливо.

Фахівці зазначили, що для регулярних подорожей треба зробити нові закордонні паспорти для кожного члена сім'ї, в тому числі – для дітей.

«Пам’ятайте, що кожна ваша поїздка по продовженому паспорту чи з дитиною, дані про яку внесено до закордонного паспорта, може закінчиться непередбачувано і раніше запланованого терміну, при цьому кошти вам за подорож, що не вдалася, ніхто не поверне», – йдеться у повідомленні.