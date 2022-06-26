В Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній жінці за відмову здати український паспорт. ФОТО

Російські військові жорстоко побили волонтерку та журналістку Тетяну Антонюк

В Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній жінці за відмову здати український паспорт. ФОТО
© Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

На блокпості у тимчасово окупованому Херсоні 70-річна журналістка та волонтерка Тетяна Антонюк відмовилася віддати український паспорт. За це росіяни жорстоко побили жінку похилого віку, зламавши їй хребет. Про це повідомили на сторінці Першого медичного об’єднання Львова у Facebook.

За інформацією медиків, жінка ледь змогла доповзти до машини та втекти з блокпоста. Евакуаційним поїздом Тетяна Антонюк дісталася Львова, де її госпіталізували до лікувально-діагностичного центру Святого Луки.

«Обстеження показало перелом хребта та сильні забиті місця голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатись без сторонньої допомоги. Щоб Тетяна ходила, нашим нейрохірургам довелося ввести у зламану ділянку хребта спеціальний кістковий елемент», – розповіли медики.

Повідомляють, що до травня жінка категорично відмовлялася залишити окупований Херсон. Але після численних вмовлянь чоловіка, який служить у ЗСУ, таки наважилась виїхати. Дорогою вона натрапила на блокпост російських військових, де вони й побили її за відмову здати український паспорт.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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