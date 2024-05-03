Український актор Євген Шумілов загинув на фронті, захищаючи пораненого побратима

Боронячи Україну віддав своє життя український актор театру та кіно Євген Шумілов, який прославився роллю воїна в рекламі Нової пошти. Захисник загинув 30 квітня, рятуючи пораненого побратима, інформує Апостроф .

Трагічну звістку на своїй сторінці у Facebook повідомив Іван Марченко, колега та близький друг загиблого героя. "Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній – таким ти залишишся в моєму серці назавжди држе!", - написав артист під чорно-білою фотографією Євгена.

Фото: instagram.com/eugene_shumilov

Марченко додав, що у захисника залишилися мама і вітчим з інвалідністю. Подробиці прощання з Євгеном Шуміловим будуть оприлюднені пізніше.

Фото: facebook.com/ivan.marchenko.946

Український режисер Антоніо Лукіч, який під час великої війни працював із Шуміловим над рекламою Нової пошти, зворушливо вшанував пам'ять актора та воїна.

"Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, і з такою надією дивився в майбутнє... Дякую тобі, Женя, світла пам'ять", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі.

Фото: facebook.com/antonio.lukich

Євген Шумілов грав у театрі та знімався у кіно. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. Серед відомих серіалів за участю актора - "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидоренки-Сидеренки", "Швидка", "Агенти справедливості" та "Відділ 44".

До лав ЗСУ Євген Шумілов доєднався у 2022 році, після початку повномасштабного збройного нападу Росії на Україну.

Фото: instagram.com/eugene_shumilov

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