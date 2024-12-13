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2024-12-13
"Що він їм такого поганого зробив?" Українського актора вразив пам’ятник Шевченку в Бразилії
Український комік, актор, учасник комік-трупи "Маски" Олександр Постоленко здивувався, побачивши в Бразилії пам'ятник українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку, який зовсім на себе не схожий.
Своєю реакцією актор поділився на персональній сторінці в соцмережі Facebook, інформує
Постоленко побачив, що пам’ятник українському поету, який встановили в Бразилії, зовсім не схожий на Тараса Григоровича Шевченка. Щодо цього учасник комік-трупи написав:
"Наші люди в Бразилії. Що він їм такого поганого зробив?..".
Фото: Facebook: Александр Постоленко
У коментарях іронічно припустили, що це "бачення творців".
"Вони скульптори. Вони так бачать", - написав користувач Igor Vasylenko.
Фото: Facebook: Александр Постоленко
Любов Боровик, Апостроф