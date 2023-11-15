Українського інвестбанкіра Ігоря Мазепу в Хорватії оштрафували за полювання на кабанів з вертольота

Український бізнесмен, засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа незаконно прилетів та приземлився на одному з фермерських полів у Хорватії з метою полювання на кабанів. Тепер йому загрожує великий штраф.

Про це повідомляє видання Jutarnji list. Інцидент стався 17 жовтня на полі хорватської агропромислової компанії PPK Karlovac за 50 км від столиці країни Загреба.

Там виявили вертоліт Robinson R66 Turbine із номером UR-HAA, власником якого є Ігор Мазепа.

Повітряне судно побачили місцеві жителі, а оскільки він не мав нікого, вони викликали поліцію.

Пізніше почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч розповів виданню, що після раптового прибуття Мазепи до Хорватії гелікоптером він розмовляв з ним. Бізнесмен сказав йому, що у протоколі польоту сталася помилка, через що він шкодує.

При цьому наголошується, що Мазепа часто буває в Хорватії і цього разу прилетів, щоб полювати на кабана.

За фактом незаконного перетину кордону та приземлення в Хорватії вертольота Мазепи порушено кримінальну справу, внаслідок якої власник компанії Concorde Capital має сплатити великий штраф. Але, як пишуть журналісти, це не повинно бути великою проблемою багатого інвестиційного банкіра.







Джерело ЄП.