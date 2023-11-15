Українського інвестбанкіра Ігоря Мазепу в Хорватії оштрафували за полювання на кабанів з вертольота

Ігор Мазепа

Український бізнесмен, засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа незаконно прилетів та приземлився на одному з фермерських полів у Хорватії з метою полювання на кабанів. Тепер йому загрожує великий штраф.

Про це повідомляє видання Jutarnji list. Інцидент стався 17 жовтня на полі хорватської агропромислової компанії PPK Karlovac за 50 км від столиці країни Загреба.

Там виявили вертоліт Robinson R66 Turbine із номером UR-HAA, власником якого є Ігор Мазепа.

Повітряне судно побачили місцеві жителі, а оскільки він не мав нікого, вони викликали поліцію.

Пізніше почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч розповів виданню, що після раптового прибуття Мазепи до Хорватії гелікоптером він розмовляв з ним. Бізнесмен сказав йому, що у протоколі польоту сталася помилка, через що він шкодує.

При цьому наголошується, що Мазепа часто буває в Хорватії і цього разу прилетів, щоб полювати на кабана.

За фактом незаконного перетину кордону та приземлення в Хорватії вертольота Мазепи порушено кримінальну справу, внаслідок якої власник компанії Concorde Capital має сплатити великий штраф. Але, як пишуть журналісти, це не повинно бути великою проблемою багатого інвестиційного банкіра.



Джерело ЄП.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
Українського інвестбанкіра Ігоря Мазепу в Хорватії оштрафували за полювання на кабанів з вертольотаУкраїнського інвестбанкіра Ігоря Мазепу в Хорватії оштрафували за полювання на кабанів з вертольота
Фонд Джорджа Клуні надав прокуратурі Німеччини докази російських воєнних злочинів в УкраїніФонд Джорджа Клуні надав прокуратурі Німеччини докази російських воєнних злочинів в Україні
Вчені виявили нові закономірності поведінки злочинців-рецидивістівВчені виявили нові закономірності поведінки злочинців-рецидивістів
Український фільм номінували на премію Європейської кіноакадеміїУкраїнський фільм номінували на премію Європейської кіноакадемії
Блок рекламы


Похожие новости
Фільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокатуФільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокату
Заходи щодо виїзду чоловіків за кордон посилять: "Після втечі українського коміка..."Заходи щодо виїзду чоловіків за кордон посилять: "Після втечі українського коміка..."
Санта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рікСанта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рік
На війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіонаНа війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіона
Ані Лорак похвалилася піснею українського автора і отримала порцію критикиАні Лорак похвалилася піснею українського автора і отримала порцію критики
Нікітюк вразив зовнішній вигляд українського захисника після полону, емоції важко було приховати: "Рік горя та страждань..."Нікітюк вразив зовнішній вигляд українського захисника після полону, емоції важко було приховати: "Рік горя та страждань..."
Тільда Свінтон пофарбувала волосся на честь українського прапора: фото яскравої зачіскиТільда Свінтон пофарбувала волосся на честь українського прапора: фото яскравої зачіски
Була вся у синцях та порізах: італієць до смерті забив українку на відпочинку у Хорватії, подробиці трагедіїБула вся у синцях та порізах: італієць до смерті забив українку на відпочинку у Хорватії, подробиці трагедії
Банда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тількиБанда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тільки
«Хлопчик випадково натиснув на гачок»: трагедія сталася в сім'ї українського силовика«Хлопчик випадково натиснув на гачок»: трагедія сталася в сім'ї українського силовика
Последние новости
Подгружаем последние новости