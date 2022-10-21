Ані Лорак похвалилася піснею українського автора і отримала порцію критики

Ані Лорак, яка потрапила до санкційного списку РНБО, випустила нову пісню російською мовою. У соціальних мережах артистка зазначила, що авторкою треку є українка Олена Мельник, а також додала, що "саме творчість допомагає їй переживати важкі часи".

"Творчість завжди рятувала мене у найскладніші періоди життя. Сьогодні я дарую вам пісню, написану талановитим українським автором Оленою Мельник. Люблю і любитиму близьких душею людей. Вірю, що справжнє кохання пройде всі життєві випробування", - заявила зрадниця у своєму блозі в Instagram, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/anilorak

Українці не витримали такого нахабства зі сторони уродженки Буковини, яка продовжує мовчати про війну в рідній країні і прикриватися "музикою без кордонів". Користувачі мережі у коментарях написали, що думають з приводу "пронизливої прем’єри":

"Чекаємо позбавлення вас українського громадянства, Кароліночка з Буковини", "В Україні людей вбивають, а вона співає для вбивць!", "Соплі для тупих росіян! Які вбивають український народ!", "Дуже прикро, що ви так і не зрозуміли нічого", "В твоїй країні війна, а ти кліпи знімаєш, і ніц не говориш, хоча і маєш вплив на велику аудиторію", "Як можна настільки не мати совісті. Це вражає. Але. Ти сієш вітер - пожнеш бурю", "Таких як вона потрібно позбавляти українського громадянства, хай сидить на болотах", "Колись слухала ваші пісні, але зараз верне від вашого лицемірства", "Вітаю з ізоляцією і санкціями", "Пустопорожні "охи" трусах вже нікому не цікаві", "Нас як націю нищать, а Лорак кроваві гроші бере. Просто куртизантка безпринципна", "Бажаю твоїй родині прокидатися і засинати так як живуть харків'яни останні півроку", "Жах! Як так можна? Діти гинуть, а воно не має нічого в серці!! Позбавити громадянства України негайно!", "Кому що, а ця далі про любов пісеньки співає... Жінці 40 з гаком, а вона далі страждає через нерозділене кохання… І нехай весь світ зачекає. Все ж гуд, співаємо далі", "Ей, "найтитулованіша" артистка України! Якого пісні співаємо російською? А як в Європі гастролі влаштовувати, то українка?".

Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, Ані Лорак повинна була давати концерти в Німеччині та Чехії в період з 21 жовтня по 3 листопада 2022. Гастролювати Європою вона збиралася як "найтитулованіша українська співачка" – про це вона наголосила в афіші концерту. Згодом стало відомо, що після хвилі хейту та протестів зі сторони українців заходи були скасовані.

"У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур групи Ані Лорак на 2023 рік", - зазначили на одному із сайтів, де раніше продавалися квитки на концерт артистки. Тоді як інші продавці квитків заявили, що причиною скасування туру стало різке поширення коронавірусної інфекції в європейських містах.