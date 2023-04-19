Фільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокату

За перший вікенд стрічка зібрала 5,59 мільйона гривень.

Новий фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" за результатами першого вікенду в прокаті (включаючи понеділок) зібрав 5,59 мільйона гривень. Стрічку подивилися 36400 глядачів, інформує ZN.ua.

Фільм
"Люксембург-Люксембург" очолив український прокат
© Кадр из фильма

Фільм став лідером українського прокату і показав другий найкращий старт серед українських проєктів за час повномасштабного вторгнення Росії. У широкий прокат стрічка вийшла 13 квітня.

Головні ролі у фільмі "Люксембург, Люксембург" виконали учасники гурту "Курган і Agregat" - брати Раміл та Аміл Насірові. Їхні герої намагаються навести лад у своєму житті, поки в ньому не з'являється батько, який давно зник. Зйомки проходили у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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