Що відомо про Таню Муіньо, яка поставила номер для України на "Євробаченні-2024"

Україну на "Євробаченні-2024" представляє дует alyona alyona і Jerry Heil. Артистки виступили у першому півфіналі конкурсу, і тепер боротимуться за кришталевий мікрофон у гранд-фіналі. Постановкою сценічного номера, який довів глядачів до сліз та викликав мурашки, стала Таню Муіньо. Розповідаємо, хто вона така і чому українська команда обрала саме її

Таню Муіньо – українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка. Вона працювала над кліпами для таких зірок світового масштабу як Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, The Weeknd, Cardi B, Дуа Ліпа, The Weeknd та багатьох інших. В Україні режисерка співпрацювала з такими топовими артистами, як MONATIK, Настя Каменських, Мішель Андраде та іншими.

Таню Муіньо народилася 7 грудня 1989 року в Одесі в сім'ї кубинця Роберта Муіньо та українки. До шести років дівчинка жила у Гавані – столиці Куби. Зараз домом талановитої режисерки є Одеса, яку вона називає "найулюбленішим місцем на планеті".

Захоплюватися кліпами та їх створенням Муіньо ще в дитинстві. Таню розповідала, що у 90-х була "справжньою дитиною MTV". Коли приходила зі школи, то безперервно дивилася відеороботи.

Проте стати кліпмейкеркою одеситка не планувала, бо вирішила присвятити себе моді. Спочатку вона працювала моделлю, потім стилісткою, а у 2012 році створила власний бренд одягу Jealousy.

Режисурою Таню зайнялася випадково. Якось друзі попросили її зняти кліп, адже на той момент вона мала профільну освіту зі спеціальностей світова економіка та програмування.

У виборі проектів режисерка орієнтується не на виконавця та його популярність, а на саму пісню. "Артисти - складні люди, вони часто змінюються: сьогодні він грає попсу, а завтра робить модну стрижку і йде в андерграунд. Отже головне - класна пісня", - говорила вона в інтерв'ю Vogue у 2019 році.

Таню Муіньо має власний стиль. Її кліпи зняті у приглушених, часто сірих тонах, і нагадують міні-фільми.

Муіньо - рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Кращий відеокліп" української премії YUNA (2016, 2016, 2018), дворазова переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019).

У 2021 році за кліп для Lil Nas X на трек Montero (Call Me By Your Name) одеситка отримала премію MTV Video Music Awards 2021. Також ця відеоробота була номінована на "Греммі-2022".

У 2022 році Муіньо зняла кліп для відомого британського співака Гаррі Стайлза на пісню As It Was. Зйомки стартували напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але попри війну, команда режисерки продовжила роботу над проектом.

"Зйомки кліпу для Гаррі Стайлза були моєю мрією, адже він мій улюблений виконавець. Втім, ці зйомки залишили гіркий присмак, тому що на другий день знімального процесу на мою Україну напали, тому ви можете лише уявляти, які шалені емоції охопили мене та мою команду. Ми вклали дуже багато кохання у це відео", - розповідала Таню.

Ця робота принесла Муіньо другу номінацію на "Гремі".

У 2024 році Таню запросили стати постановницею номера для alyona alyona і Jerry Heil на їхню пісню Teresa & Maria, з якою вони представляють Україну на "Євробаченні-2024". Артистки зазначили, що ця співпраця вкотре наголошує на ідеї треку - "єдність людей, єдність жінок, дів".

