У двох областях України застосовують відключення електроенергії

Мова йде про Харківську та Дніпропетровську області.

У Харківській області нині діють графіки відключення електроенергії через мережеві обмеження на лінії енергопередач унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури, інформує пресслужба Міністерства енергетики в Telegram, інформує ZN.ua.

Застосовуються також обмеження для промислових об?єктів у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

У Міненерго наголосили, що енергосистема України нині працює збалансовано та стабільно.

11 квітня росіяни під час масованої атаки дронами та ракетами пошкодили підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації в Львівській, Одеській, Київській, Запорізькій та Харківській областях. Зокрема, у Харківській області пошкоджено теплову електростанцію, яка заживлює Харків.


Анна Конюченко, ZN.ua





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