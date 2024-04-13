Відключення електроенергії: енергетики назвали передумови для введення графіків, і це не обстріли

Експерти назвали чотири основні передумови.

В Україні можуть повернути періодичні відключення електроенергії, якщо російський ракетний терор продовжиться. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомило «Радіо Свобода», інформує ZN.ua .

Міненерго

За її словами, варто очікувати, що через спеку населення почне користуватися системами охолодження, тому можливе введення графіків відключень «світла».

Однак вона зазначила, що важко спрогнозувати, коли почнуть застосовувати відключення, адже «практично щодня відбуваються масовані атаки та додаткові пошкодження». Якщо атаки РФ триватимуть, то Україна реально зіткнеться із введенням обмежень, тобто споживачі отримають доступ до електроенергії лише «з періодичністю».

Енергетики

У свою чергу в ДТЕК назвали чотири фактори для запровадження погодинних графіків відключення світла по всій Україні. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитро Сахарук, по-перше, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може дійсно стати підвищення споживання електроенергії через спеку – десь в липні-серпні. Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи. І останнє - неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему – це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом – це погодинними графіками відключення", – зазначив він в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко відповів українцям, які питають владу про те, чому “раніше не почала шукати інші способи забезпечення електроенергією” споживачів України та що тепер будуть робити.