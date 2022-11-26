Де в Києві можна зарядитися та зайти в інтернет під час відключення світла: карта

Мешканці Києва можуть зарядити свої пристрої чи працювати навіть під час відключення електроенергії: для цього існують коворкінги, інформує Апостроф .

В UA War Infographics опублікували карту коворкінгів Києва.

У місцях, позначених на карті є генератори, термінали Starlink, зарядні станції, 2 або більше ліній живлення, які вимикають у різний час, укриття тощо.

Найбільше місць для коворкінгу зосереджено на правому березі Києва, зокрема ними стали торговельні центри, громадські простори, освітні хаби та інші заклади.

Нагадаємо, що коворкінг - це особлива форма організації роботи людей в одному місці, тобто на локації збираються представники різних професій і виконують свої завдання. Або ж просто хочуть зарядити свої пристрої чи скористатися інтернетом.

Раніше "Апостроф" повідомляв про 11 способів зарядити смартфон, коли немає світла.