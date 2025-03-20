"Навіть дуже поважні пишуть — ректором стала жінка": викладачка дорікнула медіа через заголовки про Наталію Шаховську

Викладачка Ярина Ключковська дорікнула медіа за вибір заголовка, під яким вони писали про перемогу Наталії Шаховської на виборах ректора Національного університету "Львівська політехніка".

Цю тему вона прокоментувала на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

Ключковська натомість вирішила запропонувати кілька альтернативних варіантів:

«Ректором «Львівської політехніки» стала дослідниця ШІ»

«Ректором «Львівської політехніки» стала очільниця "Лабораторії інтернет-речей"»

«Ректором «Львівської політехніки» стала керівниця Інституту комп?ютерних наук та інформаційних технологій».

Щодо цього вона пише:

"Стільки можливих заголовків! І все одно навіть дуже поважні медіа пишуть: «Ректором «Львівської політехніки» стала жінка»… Чи настане колись день, коли в суспільній свідомості наші досягнення стануть важливішими за наші статеві ознаки? Ні, це дуже круто, що жінка очолила провідний технічний виш. Але вона очолила його не тому, що вона жінка".

Наприкінці вона зізналась, що мріє про той час, коли подібні заголовки зникнуть разом із суспільними гендерними упередженнями.