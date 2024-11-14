"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян

13 листопада під час чергової ракетної атаки на Київ зазнав значних пошкоджень павільйон, де відбуваються зйомки популярного шоу "МастерШеф". Постійний суддя і ведучий кулінарного проєкту Ектор Хіменес-Браво показав кадри руйнувань та розповів, що для нього означає цей знімальний майданчик, інформує Апостроф .

На особистій сторінці в Instagram ресторатор зізнався, що для нього павільйон "МастерШеф" – другий дім. Вперше його поріг кулінар із Колумбії переступив 15 років тому.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"На цьому знімальному майданчику було різне: сльози, щастя, розчарування, надії, дружба, неймовірна команда… Цей майданчик — мій другий дім, - поділився Ектор. - Як зараз пам'ятаю, коли вперше прийшов сюди. Це було 15 років тому… Я бачив на власні очі, як будують павільйон, як роблять декорації, як росте команда, як тисячі талантів втілюють свою мрію в життя. І в один момент все руйнується".

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Суддя "МастерШеф" розповів, що за кілька днів мали починатися зйомки 15 сезону, а це 120 людей команди шоу та 100 учасників. Але, на щастя, під час ворожої атаки на столицю павільйон був порожній і ніхто не постраждав.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Впевнений, що ми все відбудуємо, все відновимо. 15 сезон точно буде відзнятий. Тому що ми українці і нас не зламати ніколи", - наголосив Ектор Хіменес-Браво, який у 2021 році офіційно став українцем, отримавши громадянство.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На руйнування павільйону "МастерШеф" також відреагував колега Ектора Володимир Ярославський, і учасники та переможці кулінарного шоу з різних сезонів: Вадим Бжезинський ("Пава"), Іра Давиденко, Юлія Коляда, Аннет Вовк, Ірина Пруднікова, Артем Горбенко, Катя Мазуренко ("Рибалка"), Мирослава Пекарюк та багато інших.

Фото: instagram.com/masterchefstb

Фото: instagram.com/masterchefstb

Фото: instagram.com/masterchefstb

Фото: instagram.com/masterchefstb

Фото: instagram.com/masterchefstb

Команда проєкту додала, що шукає способи якнайшвидше відновити можливості виробництва нового сезону "МастерШеф".

"Щоб кращі таланти і кращі бренди піднялись "на балкон" глядацької любові! Щоб країна отримала ще одне підтвердження стійкості та сили мрій, навіть в цей час!", - наголосили автори шоу.

Фото: instagram.com/masterchefstb

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