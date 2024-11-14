"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян
13 листопада під час чергової ракетної атаки на Київ зазнав значних пошкоджень павільйон, де відбуваються зйомки популярного шоу "МастерШеф". Постійний суддя і ведучий кулінарного проєкту Ектор Хіменес-Браво показав кадри руйнувань та розповів, що для нього означає цей знімальний майданчик, інформує
На особистій сторінці в Instagram ресторатор зізнався, що для нього павільйон "МастерШеф" – другий дім. Вперше його поріг кулінар із Колумбії переступив 15 років тому.
"На цьому знімальному майданчику було різне: сльози, щастя, розчарування, надії, дружба, неймовірна команда… Цей майданчик — мій другий дім, - поділився Ектор. - Як зараз пам'ятаю, коли вперше прийшов сюди. Це було 15 років тому… Я бачив на власні очі, як будують павільйон, як роблять декорації, як росте команда, як тисячі талантів втілюють свою мрію в життя. І в один момент все руйнується".
Суддя "МастерШеф" розповів, що за кілька днів мали починатися зйомки 15 сезону, а це 120 людей команди шоу та 100 учасників. Але, на щастя, під час ворожої атаки на столицю павільйон був порожній і ніхто не постраждав.
"Впевнений, що ми все відбудуємо, все відновимо. 15 сезон точно буде відзнятий. Тому що ми українці і нас не зламати ніколи", - наголосив Ектор Хіменес-Браво, який у 2021 році офіційно став українцем, отримавши громадянство.
На руйнування павільйону "МастерШеф" також відреагував колега Ектора Володимир Ярославський, і учасники та переможці кулінарного шоу з різних сезонів: Вадим Бжезинський ("Пава"), Іра Давиденко, Юлія Коляда, Аннет Вовк, Ірина Пруднікова, Артем Горбенко, Катя Мазуренко ("Рибалка"), Мирослава Пекарюк та багато інших.
Команда проєкту додала, що шукає способи якнайшвидше відновити можливості виробництва нового сезону "МастерШеф".
"Щоб кращі таланти і кращі бренди піднялись "на балкон" глядацької любові! Щоб країна отримала ще одне підтвердження стійкості та сили мрій, навіть в цей час!", - наголосили автори шоу.