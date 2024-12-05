У Нью-Йорку посеред вулиці застрелили гендиректора однієї з найбільших страхових компаній США

У середу, 4 грудня, в центрі Мангеттену в Нью-Йорку (США) застрелили генерального директора компанії UnitedHealthcare 50-річного Браяна Томпсона. Ця компанія є однією з найбільших американських компаній, що займаються медичним страхуванням.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на представника правоохоронних органів, інформує Апостроф.

За словами слідчих, нападник був у масці та чекав близько десяти хвилин, доки Томпсон не з’явиться. Після цього відкрив вогонь з відстані приблизно шість метрів, кілька разів влучивши у чоловіка. Його вбили якраз тоді, коли Томпсон йшов у напрямку готелю Hilton, щоб взяти участь у щорічній конференції інвесторів UnitedHealthcare.

Журналісти зазначили, що після нападу стрілок втік, ймовірно, у напрямку Центрального парку. Слідчі прочісують район.

Правоохоронці також кажуть, що 50-річний Томпсон дістав постріли в груди. Рятувальники, які прибули на місце події, доставили його в критичному стані до лікарні Mount Sinai West. А вже в лікарні згодом повідомили, що чоловік помер.

"Деталі стрілянини поки що невідомі, але слідчі стверджують, що це була цілеспрямована атака. Поліція Нью-Йорка заявила, що нікого не заарештовували, а розслідування триває", - додає телеканал.

Томпсона призначили головним виконавчим директором UnitedHealthcare у квітні 2021 року. За даними компанії, UnitedHealthcare є частиною UnitedHealth Group, яка займає п’яте місце в рейтингу Fortune 500.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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