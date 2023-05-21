Анджеліна Джолі у білосніжній сукні з'явилася у Нью-Йорку

Анджеліна Джолі у білосніжній сукні з'явилася у Нью-Йорку. 47-річна голлівудська актриса показала цікавий весняний образ.

Анджеліна Джолі у білосніжній сукні з'явилася у Нью-Йорку: фото папараці

Зірка фільму "Малефісента" попрацювала над своїм стилем. На зміну чорним речам, які вона обожнює, і темному кольору волосся прийшли світлі. Очевидно, що Анджеліна Джолі відчуває собі оновленою та повною сил. Вона підкреслила тендітну фігуру білим вбранням.

Колишня дружина Бреда Пітта одяглася у плісировану максі-сукню молочного відтінку, яку доповнила кремовим лляним жакетом. Анджеліна підібрала до одягу босоніжки на тракторній платформі. Образ завершила масивна біла сумка.

Джолі уклала локони легкими хвилями. Вона нафарбувала губи рожево-коричневою матовою помадою. Артистка прикрила очі темними сонцезахисними окулярами.

Власниця премії "Оскар" звернула увагу на папараці, які йшли за нею. Вона явно перебувала в хорошому настрої і мило привітала репортерів характерним жестом.

Анджеліна Джолі у білосніжній сукні з'явилася у Нью-Йорку: фото папараці

Фанати кінодіви прокоментували її новий жіночний образ, обраний для прогулянки вулицями Великого яблука:

"Дуже красива, як наречена!", "Неймовірно виглядає, як у весільній сукні", "Нарешті відмовилася від чорного монохрому", "Цвіте і пахне", "Напрочуд красива", "Прекрасна посмішка", "Чуттєва жінка", "Шикарна, захоплююся", "Енджі змінилася, стала ніжнішою", "Давно такої її не бачили. Класна, обожнюю".

Нагадаємо, що актриса та режисер пережила скандальне розлучення з Бредом Піттом. Вони довго не могли погодити опіку над шістьма дітьми, а також фінансові питання.

Анджеліна Джолі у білосніжній сукні з'явилася у Нью-Йорку: фото папараці

Анджеліна виховує трьох біологічних і трьох прийомних дітей – у неї три дочки та три сини. Спадкоємці живуть з матір'ю, але бачаться з батьком.

Раніше Анджеліна Джолі потрапила до об'єктивів папараці разом зі своєю дочкою Захарою. Актриса також з'явилася у білій сукні.


Леся Ловіцька, Тудей





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