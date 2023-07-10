Анджеліна Джолі у кроп-топі та широких штанах засвітила кільце у пупці

До мережі потрапили фото американської актриси, які викликали фурор. Анджеліна Джолі вийшла в образі, який назвали одним із найстильніших серед усіх зірок.

У кроп-топі та широких штанах: 46-річна Анджеліна Джолі засвітила кільце у пупці

Фото було зроблено влітку минулого року, але у вихідні вони знову облетіли Мережу. Артистку зняли папараці, коли вона виходила з офісної будівлі.

На той момент 46-річна зірка була одягнена у трендові широкі чорні штани на середній посадці, чорні босоніжки на високій платформі, стильну чорну вкорочену майку, похваливши тонким колечком у пупці.

У кроп-топі та широких штанах: 46-річна Анджеліна Джолі засвітила кільце у пупці

У кроп-топі та широких штанах: 46-річна Анджеліна Джолі засвітила кільце у пупці

Актриса також взяла стьобану чорну сумку-шоппер, одягла ніжний тонкий ланцюжок з підвіскою та трендові сонцезахисні окуляри. Волосся вона залишила розпущеним, а вся увага була прикута до її ідеального плоского живота та вузької талії.

У кроп-топі та широких штанах: 46-річна Анджеліна Джолі засвітила кільце у пупці

Нагадаємо, Анджеліна Джолі показала найкрасивішу трикотажну сукню на літо.


Анастасия Березовская, Тудей





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