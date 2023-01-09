Кетрін Зета-Джонс у прозорому комбінезоні засвітила струнку фігуру

Кетрін Зета-Джонс у віці 53 років може похвалитися чудовим зовнішнім виглядом. Дружина Майкла Дугласа підкреслила свої форми ефектним вбранням, нагадавши публіці свою героїню Мортішу Аддамс із серіалу "Уенсдей".

Кетрін Зета-Джонс у прозорому комбінезоні засвітила струнку фігуру

В особистому обліковому записі в Інстаграм у суботу зірка фільмів про Зорро опублікувала нове фото. Вона постала в кадрі біля світлої стіни, спершись на неї спиною. На ній був одягнений чорний комбінезон з довгими рукавами, глибоким V-подібним декольте, акцентом на талії та прозорими вставками.

"Я щойно прокинулася ось так і зрозуміла, що все ще вихідний. Я пішла назад у ліжко. Удачливої суботи", - підписала публікацію актриса.

Волосся Кетрін Зета-Джонс залишила розпущеним, одягла масивні сережки-кільця і нанесла красивий макіяж. Мабуть, цей знімок зроблений на одній з її нещодавніх фотосесій, цілком можливо, навіть присвячений серіалу "Уенсдей", в якому вона зіграла культову роль Мортіши Аддамс.

Кетрін Зета-Джонс у прозорому комбінезоні засвітила струнку фігуру

"Виглядаєш досконало... образ, ніби натхненний Мортішей: це з останньої фотосесії з Джоном Руссо для просування "Уенсдей"? Люблю, коли ти працюєш з ним", "Унікальна, ні за ким не повторюєш", "Я навіть не можу пояснити як сильно я захоплююся тобою", "Втілення досконалості", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, 53-річна Кетрін Зета-Джонс засвітила фігуру у купальнику.


Анастасия Березовская, Тудей





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