Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник допоможе Україні відновити зруйновані росіянами будинки

Канадська акторка українського проходження Кетрін Винник приєдналася до амбасадорів платформи UNITED24. Зірка Вікінгів" займатиметься напрямком "Відновлення України", і в рамках цієї програми допоможе відбудувати будинки у зруйнованій війною країні, інформує Апостроф.

"Дім - це місце, де сім’я збирається разом. Де розділяють любов і де народжуються спогади. Програма відбудови України відновить не лише домівки, а й збере родини знов", - сказала акторка, яка приєдналася до ініціативи разом зі своїм The Winnick Foundation.

Фото: donorbox.org

Спочатку благодійний фонд Кетрін Винник був зосереджений на допомозі жінкам та дітям у всьому світі, але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну The Winnick Foundation спрямував свої зусилля на подолання гуманітарної кризи в Україні.

Це привернуло увагу Володимира Зеленського. Президент України під час онлайн-дзвінка обговорив з акторкою деталі співробітництва, зокрема, як фонд Винник у партнерстві з UNITED24 може покращити життя українців, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів.

Фото: UNITED24

Кетрін Вінник (Катерина Вінницька) має українське коріння, яким вона дуже пишається. Її батьки – нащадки українських емігрантів, які у 1940 році, рятуючись від радянської влади, переселилися спочатку до Німеччини, а потім до Канади.

"Я пишаюся своїм українським корінням і вважаю своїм обов'язком і справою честі робити все, що в моїх силах, щоб допомогти народу України", - сказала акторка.

Фото: UNITED24

Послами UNITED24 вже є співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Хемілл, гурт Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, американський актор Лів Шрайбер, українська тенісистка Еліна Світоліна, футболіст Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик та багато інших.


Наталка Лавринець, Апостроф





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