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2023-07-10
В Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині
Дівчинка почувається добре.
Українські лікарі вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Її виконав директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров, інформує
Серце пересадили шестирічній дівчинці© Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України/Facebook
Як повідомляється на сторінці Інституту на
«Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре», - йдеться у повідомленні.
Подробиці операції у Інституті серця обіцяли оголосити згодом.
Фаїна Вауліна, ZN.ua