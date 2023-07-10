В Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині

Дівчинка почувається добре.

Українські лікарі вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Її виконав директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров, інформує ZN.ua.

В Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині
Серце пересадили шестирічній дівчинці
© Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України/Facebook

Як повідомляється на сторінці Інституту на Facebook, операцію провели шестирічній дівчинці, вона почувається добре.

«Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре», - йдеться у повідомленні.

Подробиці операції у Інституті серця обіцяли оголосити згодом.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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