Фонд Джорджа Клуні надав прокуратурі Німеччини докази російських воєнних злочинів в Україні

Матеріали містять детальні описи злодіянь і дані про їхніх ймовірних виконавців.

Фонд американської зірки кіно Джорджа Клуні та його дружини, правозахисниці Амаль Клуні "За справедливість" передав до прокуратури Німеччини матеріали, які доводять вчинення росіянами воєнних злочинів на території України. Про це повідомляє офіційний сайт Фонду, інформує ZN.ua .

© КМДА, Олексій Самсонов

У заяві йдеться, що матеріали містять детальні описи злодіянь і дані про їхніх ймовірних виконавців.

Прокуратура ФРН має визначити, чи доказів, наданих Фондом, достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження, а потім - видати ордери на арешт ймовірних злочинців.

Повідомляється про такі злочини армії РФ в Україні:

- Ракетний обстріл курорту в Одеській області влітку 2022 року, коли загинули 22 цивільних та 40 зазнали поранення;

- Катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини з березня до вересня 2022 року;

- Страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.

Фонд підготував докладні описи злочинів та досьє потенційних зловмисників. Справи містять покази свідків та експертів, супутникові зображення, інформацію, здобуту завдяки OSINT-розвідці.

Документи передали саме до прокуратури Німеччині, бо в цій країні діє принцип абсолютної універсальної юрисдикції.

Якщо у відомстві видадуть ордери на арешт, то вони будуть дійсними як у самій Німеччині, так і за її межами.

Нагадаємо, 14 вересня Генеральний прокурор України Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомили, що у Києві розпочав роботу польовий офіс МКС. Раніше цей суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні.