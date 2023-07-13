Мобілізація в Україні: ухилянти масово одружуються з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордон

В Україні активно розвивається нова афера – чоловіки одружуються з жінками з інвалідністю. Йдеться про фіктивні шлюби, які ухилянти укладають, щоб втекти за кордон під час мобілізації.

Мобілізація в Україні: ухилянти масово одружуються з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордон

У нашій країні запрацювала ціла система, в рамках якої військовозобов'язані намагаються уникнути призову до армії, одружившись із українками з інвалідністю. Відомо, що такий шлюб – це легальний спосіб уникнути мобілізації, отримати відстрочку, а в окремих випадках – виїхати з України.

У соціальних мережах створюються спільноти, де публікують оголошення з пропозиціями одружитися за винагороду. Вона становить від 8 до 20 тис. грн. Автори підкреслюють, що вік не має значення – вони готові одружитися як з дівчатами, та і з літніми жінками.

В окремих випадках українки самі шукають дружин із інвалідністю для своїх коханих, щоб допомогти їм перетнути кордон.

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначив, що прикордонники ретельно перевіряють умови виїзду, і питання виникають не лише через різницю подружжя у віці. Іноді шлюби укладають у день виїзду з України, встановлюються факти оплати таких послуг. Після 24 лютого 202 року прикордонники виявили близько 6000 осіб, які намагалися виїхати за підробленими документами.

За словами Демченка, у підозрілих випадках до перевірок військовозобов'язаних громадян залучають правоохоронні органи.

Юридична оцінка хитрощів ухилянтів

Адвокат Роман Симутін наголосив, що довести факт фіктивності шлюбу складно. У цьому має зізнатися хоча б одна людина у парі. Фіктивність також можна довести, якщо чоловік та дружина реєстрували шлюб не у РАЦСі.

Юрист Андрій Межирицький наголосив, що довести цю обставину може лише суд.

"Це кропіткий процес. Але при цьому фіктивний шлюб - це щілина, яка була нещодавно розрекламована. Що стосується того, чи має право на відстрочку військовозобов'язаний, у якого дружина має інвалідність зараз потрібно довести, що військовозобов'язаний є єдиною особою, яка за законом зобов'язана утримувати людину з інвалідністю. Тобто військовозобов'язаний має довести, що інших осіб немає", - пояснив адвокат.

Мобілізація в Україні: ухилянти масово одружуються з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордон

Правозахисник також зазначив, що фіктивність шлюбу може розцінюватися як шахрайство та призвести до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Києві військкомати придумали новий спосіб залучити військовозобов'язаних чоловіків.


Леся Ловіцька, Тудей





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