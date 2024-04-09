Фільм Антона Птушкіна встановив рекорд для документальних стрічок в Україні

За перший вікенд стрічка зібрала 2,3 мільйони гривень.

Фільм Антона Птушкіна встановив рекорд для документальних стрічок в Україні
Фільм зібрав 2,3 мільйони гривень у прокаті за перший вікенд

Фільм «Ми, наші улюбленці і війна», знятий Антоном Птушкіним, встановив рекорд. За перший вікенд прокату в Україні йому вдалося зібрати 2,3 мільйони гривень, що більше, ніж лауреат «Оскара» «20 днів у Маріуполі» заробив за 16 вікендів. Про це Forbes повідомила СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська, інформує ZN.ua.

Стрічка вийшла у прокат 4 квітня. За вікенд 4-7 квітня її переглянули 13440 глядачів. Наступний результат за касовими зборами першого вікенду серед документальних стрічок у фільму про ІТ «Перший код» – 975 000 грн.

4 квітня «Мі, наші улюбленці і війна» встановила ще один рекорд – найбільший старт у перший день у прокаті для документальних фільмів. Тоді стрічка зібрала 359 тисяч гривень.

За даними Ясінської, стрічку показали 142 кінотеатри на 174 екранах. Щодня відбувалося 240 сеансів фільму.

«Ми, наші улюбленці та війна» – перший документальний фільм Антона Птушкіна, створений у копродукції з канадською кінокомпанією Yap Films. Стрічка показує велику війну в Україні крізь призму життя тварин – як їх рятували з замкнених квартир, евакуювали з територій під обстрілами та як вони допомагали людям у складних обставинах.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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