«20 днів у Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті
Його зняв лауреат Пулітцерівської премії Мстислав Чернов.
Стрічка «20 днів у Маріуполі» лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова стала найкасовішим документальним фільмом прокату в Україні. Про це
Зазначається, що за перший вікенд у прокаті картина зібрала 531 551 гривню. Прокат фільму продовжується.
Стрічку Чернов створив разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко. Вони стали останніми міжнародними журналістами, які продовжили роботу в оточеному Маріуполі і зафіксували кадри, що облетіли безліч світових ЗМІ і стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.
Через 20 днів команді вдалося залишити місто та вивезти відзнятий матеріал, з якого вдалося змонтувати фільм. У травні цього року за свою роботу творці фільму здобули Пулітцерівську премію.