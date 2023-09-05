«20 днів у Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті

Його зняв лауреат Пулітцерівської премії Мстислав Чернов.

Стрічка «20 днів у Маріуполі» лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова стала найкасовішим документальним фільмом прокату в Україні. Про це повідомила компанія "Артхаус Трафік", інформує ZN.ua.

«20 днів у Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті
Фільм про Маріуполь став найкасовішою документальною стрічкою українського прокату
© Маріупольська міська рада

Зазначається, що за перший вікенд у прокаті картина зібрала 531 551 гривню. Прокат фільму продовжується.

Стрічку Чернов створив разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко. Вони стали останніми міжнародними журналістами, які продовжили роботу в оточеному Маріуполі і зафіксували кадри, що облетіли безліч світових ЗМІ і стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Через 20 днів команді вдалося залишити місто та вивезти відзнятий матеріал, з якого вдалося змонтувати фільм. У травні цього року за свою роботу творці фільму здобули Пулітцерівську премію.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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