"Поки я був на фронті, я для вас був героєм": військовий емоційно висловився про ставлення українців до ТЦК

До повернення в Україну Сергій 18 років прожив в Італії, де мав бізнес, але все змінила війна - спочатку до нього ставилися як до героя, а тепер він у ТЦК і все змінилося.

Сергій Статкевич, 47-річний військовий, нині служить у ТЦК Чернівецької області, куди він перейшов через поранення, отримані на фронті. Адаптація до роботи в ТЦК виявилася складнішою, ніж військові дії через ставлення деяких людей. Історію військового розповли у сюжеті Суспільного.

До повернення в Україну Сергій 18 років прожив в Італії, де мав власний бізнес. Проте за два місяці до початку війни він вирішив повернутися додому, вважаючи своїм обов'язком захистити країну.

Він вступив до 80-ї десантно-штурмової бригади, де його першим місцем служби стало селище Мартинівське на Миколаївщині, де він колись проходив строкову службу. Пізніше Сергій брав участь у бойових діях у Херсоні, Енергодарі, Ізюмі, Бахмуті, а також на Донецькому та Луганському напрямках.

Під Лисичанськом він отримав поранення та контузію. Після лікування у Чернівецькому госпіталі військово-лікарська комісія визнала його непридатним до десантно-штурмових військ, але придатним до військової служби. Сергій написав рапорт і за власним бажанням продовжив службу у десантно-штурмових військах, де згодом воював у Серебрянському лісі, опинившись на найближчій до ворога позиції.

Після отриманих поранень, зі здоров'ям Сергія стали виникати проблеми, і він подав рапорт про переведення до територіального центру комплектування. Однак його заяву підписали лише через сім місяців, і весь цей час він продовжував боротьбу на Запорізькому напрямку.

У жовтні 2023 року Сергій став служити у ТЦК. За пів року служби йому важко адаптуватися і він не може знайти себе у цивільному житті.

"У нас люди не цінують те, що є. Для людей немає війни. Коли я виходжу на оповіщення, вони часто проклинають, матюкають, посилають назад на війну. Поки я був на фронті, я для вас був героєм, а зараз в ТЦК — вже ніхто? Як це так?" — каже Сергій.

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