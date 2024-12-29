В історії зі скандалом навколо образливого для українців твору лауреатки Букера вказали на важливий нюанс

Роман британської письменниці Саманти Гарві "Орбітал", за який вона отримала Букерівську премію, знову викликав обговорення серед українців.

Зокрема про важливий нюанс зауважив український письменник Андрій Курков, інформує Апостроф.

"Один з найважливіших романістів Ісландії Халгрімур Хельгассон назвав роман-переможця цьогорічного Букеру "ще одним розчаруванням Букера", а Барак Обама вставив "Орбітал" в свій список рекомендацій. Я більше довіряю ісландським письменникам, ніж американським екс-політикам", - написав письменник.

Нагадаємо, дія в романі розгортається в космосі і де російський капітан врятовує людство. Це найбільш продавана у Великій Британії книга з короткого списку Букера, а також найбільш продавана серед трьох попередніх переможців Букера разом узятих.

Втім, українців обурило рішення журі присудити премію за цей твір. Наприклад, режисерка Ірина Цілик написала, що у неї також від роману "око сіпалося": "А диви ж, саме це і перемогло. Російський капітан врятує людство, всі висадяться на Місяць, поїдять борщу, і якось воно буде".







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