ТЦК виключив з обліку тільки на папері: в українців почались проблеми з рєстром призовників
В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку, внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Якщо особа досягла граничного віку перебування в запасі або її визнано непридатною до служби
Адвокат Дар'я Тарасенко пояснює, як діяти в ситуації, коли людину формально виключили з обліку, але в реєстрі це не відображено.
За її словами, така проблема спостерігається досить часто і пов’язана з недопрацюваннями з боку ТЦК та СП.
«Це дуже поширена ситуація, і тут однозначно недопрацювання ТЦК та СП», — підкреслила Тарасенко.
Громадянин має вирішити це питання, щоб уникнути можливих ускладнень у майбутньому.
Тарасенко рекомендує звернутися до відповідного ТЦК з адвокатським запитом для отримання офіційного підтвердження статусу обліку.
У випадку, коли адвокатський запит не дає результатів, може надобитися подання офіційної скарги. Юристка навела приклад успішного вирішення подібної ситуації, коли після запиту не тільки оновили дані в реєстрі, але й провели профілактичну бесіду з посадовими особами РТЦК.
«У результаті не тільки внесли інформацію в реєстр, але й провели профілактичну бесіду з посадовими особами РТЦК», — підсумувала Тарасенко.
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