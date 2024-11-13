"Роман, від якого око смикається": твір лауреатки Букера образив українців

Британська письменниця Саманта Гарві отримала Букерівську премію за роман "Орбітал", дія у якому розгортається в космосі і де російський капітан врятовує людство.

Це найбільш продавана у Великій Британії книга з короткого списку Букера, а також найбільш продавана серед трьох попередніх переможців Букера разом узятих, пише ВВС.

Гарві - перша з 2019 року жінка-переможниця цієї премії. Розмір премії складає 50 000 фунтів стерлінгів.

Українців обурило таке рішення журі. У мережі поширюють пост літературознавиці та критикині Ганни Улюри, яка писала про цей роман ще у жовтні, інформує Апостроф.

Режисерка Ірина Цілик написала, що у неї також від роману "око сіпалося": "А диви ж, саме це і перемогло. Російський капітан врятує людство, всі висадяться на Місяць, поїдять борщу, і якось воно буде".

У коментарях до її поста Улюра назвала рішення журі мєрзостью: "Не те, щоби я в шоці, але це мєрзость. Короткий список Букера журі підганяли точно під один із двох творів -- це гівно і роман про утискання ліваків, які за все хороше в світі. Ок, повідомлення ми почули. Вони вмтомилися від війни і хочуть на ручки. От що з ними тепер робити -- хз".

"Це ….ць, вибачте", - написала акторка Ірма Вітовська-Ванца.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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