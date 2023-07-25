Єдиний реєстр зброї: скільки українців уже скористалися сервісом

Скористатися сервісом можна, не виходячи з дому.

Більше 15 тисяч українців скористалися послугами Єдиного реєстру зброї за перший місяць його роботи. Сервіс отримує понад 500 заявок на день, розповів очільник МВС Ігор Клименко, інформує ZN.ua.

Єдиний реєстр зброї: скільки українців уже скористалися сервісом
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За його словами, вже 15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї. Водночас Клименко зазначив, що це понад 507 заявок на день, а сам сервіс інтуїтивно зрозумілий та прозорий, тому кількість відхилених заявок складає лише 0,87%.

За даними МВС протягом першого місяця роботи реєстру:

  • 7209 людей отримали дозвіл на зберігання і носіння вогнепальної, травматичної та газової зброї,
  • 4174 громадянам дозволили покупку такої зброї,
  • 489 українців за перший місяць роботи реєстру переоформили свою зброю.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів, де українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому. Водночас подати документи можна у магазині з продажу зброї.


Володимир Дедей, ZN.ua





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