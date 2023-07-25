Єдиний реєстр зброї: скільки українців уже скористалися сервісом

Скористатися сервісом можна, не виходячи з дому.

Більше 15 тисяч українців скористалися послугами Єдиного реєстру зброї за перший місяць його роботи. Сервіс отримує понад 500 заявок на день, розповів очільник МВС Ігор Клименко, інформує ZN.ua .

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За його словами, вже 15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї. Водночас Клименко зазначив, що це понад 507 заявок на день, а сам сервіс інтуїтивно зрозумілий та прозорий, тому кількість відхилених заявок складає лише 0,87%.

За даними МВС протягом першого місяця роботи реєстру:

7209 людей отримали дозвіл на зберігання і носіння вогнепальної, травматичної та газової зброї,

4174 громадянам дозволили покупку такої зброї,

489 українців за перший місяць роботи реєстру переоформили свою зброю.