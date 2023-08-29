Історичний екшн "Довбуш" вийшов у прокат: скільки глядачів та грошей зібрано за перший вікенд

Касові збори включають також допрем'єрні покази.

За перший вікенд у прокаті пригодницько-історичний екшн «Довбуш» режисера Олеся Саніна зібрав 8,7 мільйона гривень. Про це повідомляє Forbes із посиланням на Film.ua Group, інформує ZN.ua.

Історичний екшн
© Держкіно

Касові збори включають також допрем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня.

З 24 до 27 серпня квитки на «Довбуша» придбали майже 60 тисяч глядачів. Допрем’єрні покази стрічки відбулись у Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі.

Робота над стрічкою, що розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша, тривала 10 років.

Перший офіційний трейлер вийшов у 2021 році. Передбачалося, що у прокат фільм вийде у травні 2022, однак через повномасштабне вторгнення прем'єру довелося відкласти.

Олекса Довбуш — опришок, герой найвідоміших українських легенд, відомий своїм завзяттям та боротьбою за справедливість. Саме Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Гуцульщини XVIII століття — власне, звідки він, за легендою, і походить.

Права на показ українського фільму «Довбуш» придбали більш як 20 країн, у семи державах уже стартував.

Раніше стрічка Саніна «Поводир» у 2014 році за перший вікенд зібрала біля великих екранів 94 тисячі 754 глядача.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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