"Дюна: Частина друга": вийшов трейлер продовження фантастичної саги по книзі Френка Герберта

Warner Bros. презентував трейлер фільму "Дюна: Друга частина", режисером та сценаристом якого є Дені Вільньов. Продовження саги глядачі зможуть подивитися у прокаті вже з 3 листопада 2023 року.

Зйомки другої частини проходили у Будапешті, Абу-Дабі, Італії та Йорданії і закінчились у грудні 2022 року. Над продовженням працювала та сама команда, включно з режисером Дені Вільньовим, композитором Хансом Циммером та оператором Грегом Фрейзером. Трейлер другої частини стрічки вже з’явився на YouTube-каналі Warner Bros, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/dunemovie

"Дюна-2" розповість про міфічну подорож Пола Атрейдеса: про те, як він об'єднається з Чані та фременами і стане на стежку війни із змовниками, які знищили його родину. Зіткнувшись із вибором між любов'ю всього свого життя та долею відомого всесвіту, він прагне запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачати тільки він", – зазначили автори в описі до ролика, опублікованого у мережі.

Саме друга половина науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна" стала літературною основою для сценарію нової картини. Очікується, що у продовженні персонажу Зендеї – Чані – буде приділено значно більше уваги.

Фото: instagram.com/dunemovie

У "Дюні-2" шанувальники побачать акторів, які повернуться до своїх ролей: Тімоті Шаламе (Пол Муад'Діб Атрейдіс), Зендея (Чані), Ребекка Фергюсон (леді Джесіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Халлек), Стеллан Скарсгард Харконнен) та Дейв Батіста (Глоссу Раббан).

Окрім вже відомих персонажів, у фільмі також з’являться і нові. Зокрема, у другій частині буде Крістофер Уокен, який зіграє падишаха-імператора Шаддама IV. Його доньку, принцесу Ірулан Корріно, на екранах втілить Флоренс П'ю. Також участь у зйомках взяв Остін Батлер – він отримав роль племінника та спадкоємця барона Харконнена Фейда-Раута.

"Дія сиквелу відбуватиметься на планеті Арракіс, на глядачів чекають "нові декорації та дизайн, але водночас ті самі костюми", - розповів режисер виданню The Hollywood Reporter.

У першій частині "Дюни, яка вийшла у 2021 році, Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе) вирушив на Арракіс, найнебезпечнішу та найпіщанішу планету у всесвіті, щоб захистити свою родину та інших людей, оскільки сили зла зійшлися у масштабному в конфлікті. Драма, заснована на романі Френка Герберта, була номінована на 10 премій "Оскар" і отримала з них 6.


Любов Блажко, Апостроф





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