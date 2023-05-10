З думками про Україну: зворушливий трейлер «Євробачення» від ВВС

Цього року конкурс відбувається у Британії, але від імені нашої країни.

Корпорація ВВС, яка цього року разом з «Суспільним», відповідає за проведення «Євробачення», опублікувала офіційний трейлер конкурсу. Цього року він відбувається у Ліверпулі, інформує ZN.ua .

Цього року "Євробачення" проходить від імені України © BBC

У ролику показано підготовку міста до прийому гостей конкурсу. Незважаючи на те, що цього року конкурс відбувається у Великій Британії, його проводять від імені України. Тому у ролику показані елементи у кольорах нашої країни: жовто-сині торти, стрічки, прапор України на стадіоні.

Перший півфінал конкурсу відбувся 9 травня, другий – пройде 11 травня, а фінал – 13 травня.