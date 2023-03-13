Мережу обурила перемога фільму "Навальний" та мовчання про Україну на "Оскарі"

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження "Оскар-2023", де українсько-шведська стрічка "Будинок зі скалок" поступилася "Навальному" у категорії "Найкращий документальний фільм", інформує Апостроф .

Українців обурили не лише такі результати голосування членів Американської кіноакадемії, а й повне ігнорування теми війни. На відміну від "Золотого глобуса", "Берлінале" та інших престижних кінопремій та фестивалів, "Оскар" другий рік поспіль відмовляється показувати звернення Володимира Зеленського. Продюсери премії аргументують це її аполітичністю, проте перемога "Навального" та надання сцени його дружині Юлії говорить протилежне.

Юлія Навальна виступила на церемонії

Фото: Getty Images

Користувачі соцмереж звернули увагу на лицемірство "Оскара", а також на очевидність симпатій західної публіки. Замість зворушливого фільму про життя дітей у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації, який сьогодні, цілком імовірно, вже зрівняли із землею російські війська, нагороду та визнання отримав фільм про російського політика.

Фото: Twitter

"Оскар політичний, оскільки Юлія Навальна говорить, що мріє про вільну Росію. Не про те, щоб Росія зупинила війну в Україні і взяла на себе відповідальність, - пише в Twitter культурна менеджерка Богдана Неборак. - Академія надала Юлії сцену тільки за це, і вони знали, що робили, відмовляючи в цьому Зеленському. Сам факт сьогоднішнього вручення "Оскара" знову-таки багато говорить про сутність російської опозиції. Вони не хочуть тих кардинальних змін для своєї Росії, які занапастять імперію. Вони просто хочуть, щоб у ній з'явився "вільний" простір".

"Оскар говорить про аполітичність, тому відхиляє промову Зеленського. Теж "Оскар": віддає "Найкращий документальний фільм" вкрай спірному російському політику. Не знаю, хлопці, виглядає лицемірно".

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

До речі, режисер фільму "Будинок зі скалок" Сімон Леренг Вільмонт не сподівався, що його робота отримає "Оскар".

"Я повністю впевнений, що ми не виграємо "Оскар". Просто тому, що це так не працює, - говорив він в інтерв'ю Don`t Take Fake. - На документальну номінацію голосують лише ті люди, які цікавляться документальним кіно. Вони справді дивляться фільми-претенденти і голосують за стрічку, яка більше сподобалася. Але коли вже ти в номінації, то за тебе голосують і костюмери, і ті, хто займається пошуком локації, - взагалі всі. Вони можуть зайти на CNN, де показують "Навального", або на HBO, а там "Вогонь кохання". І потім усі запитують, а яким же було п'яте кіно? Ніхто не згадає. Важко знайти дистриб'ютора в Штатах. Я думаю, що ми з цим запізнилися, але це не вина продюсерів. Вони робили все, що могли".

Зараз фільм "Будинок зі скалок" можна переглянути в українських кінотеатрах: він вийшов у прокат 9 березня. Творці стрічки, які приїхали на церемонію, одягли на червону доріжку символічні брошки, виготовлені з розбитих вікон в Україні.

Фото: Instagram