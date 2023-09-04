Воєнний стан: що чекає чоловіків, які повернулись в Україну пізніше осіб, яких вони супроводжували за кордон

Деякі чоловіки можуть виїхати з країни, супроводжуючи осіб, які потребують їх допомоги.

Під час дії воєнного стану право чоловіків призовного віку на виїзд за межі країни обмежено. Але є категорії громадян, які можуть виїхати за кордон в цей час. До них відносяться чоловіки, які, наприклад, мають дітей або родичів з інвалідністю, інформує ZN.ua .

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Такі особи мають повернутися в Україну не пізніше осіб, з якими вони виїжджали. Юрист Андрій Топчій пояснив , чи можуть знову випустити за кордон особу, якщо вона порушать цю умову.

Відповідно до спільного наказу Адміністрації ДПСУ, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, МЗС України, СБУ , Мінпраці та Служби зовнішньої розвідки «Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль», в Україні діє система «Аркан».

Відповідно до п. 8 вказаного наказу, система «Аркан» була створена з метою своєчасного, та достовірного та функціонально повного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності суб'єктів системи стосовно здійснення ними заходів із запобігання і недопущення в'їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено в праві виїзду з України, посилення контролю за додержанням правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також виконання інших завдань у правоохоронній сфері згідно із законодавством.

При цьому, відповідно до додатку до вказаного наказу, в систему вносяться відомості про осіб, які перетнули державний кордон.

Відповідно, працівник ДПСУ при повторному виїзді особи, яка порушила термін перебування за кордоном, перевірить минулі виїзди у системі «Аркан» та встановить, що вона знаходився за кордоном без особи, яку мало супроводжувати.

Варто зазначити, що відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 1995 р. « Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», не встановлено, що порушення Правил перетинання державного кордону громадянами України тягне за собою відмову у здійсненні такого права в подальшому.

Отже, у такому випадку у співробітника ДПСУ нема законних підстав відмовляти , наприклад, сину-супроводжуючого батька-інваліда І чи ІІ групи у повторному перетині кордону.

За словами адвоката, на практиці, безумовно, така відмова може мати місце, хоч і буде незаконною. У випадку такої відмови, він рекомендує спробувати перетнути державний кордон на іншому пункті пропуску. За його словами, практика щодо відмови у повторному виїзді супроводжуючих осіб, які раніше порушили положення Правил перетинання державного кордону України відсутня.