В Іспанії в будинку для літніх людей пожежа забрала життя 10 осіб

У психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу Сарагоси (Іспанія) сталася пожежа. Внаслідок займання загинули десять людей.

Про це пише Heraldo, інформує Апостроф .

Видання повідомляє, що трагедія сталася вранці 15 листопада. Десять людей, які перебували в будинку, загинули від вдихання диму, а щонайменше двоє отримали серйозні травми.

"На момент пожежі в пансіонаті, де опікуються людьми похилого віку та з хворобами психіки, перебувало 82 особи", - йдеться в повідомленні.

Головний інспектор пожежної служби та цивільного захисту міської ради Сарагоси Едуардо Санчес розповів ЗМІ, що полум'я не виходило з кімнати, "але був дим, вдихання якого зазвичай є причиною смерті в таких подіях".

Також у резиденції є протипожежні двері, які "спрацювали", тобто вогонь торкнувся одного з двох крил пансіонату, в яких перебували загиблі. Решту будівлі вогонь не зачепив.

Пожежу вдалося вчасно загасити. Втім, причини загоряння наразі невідомі.