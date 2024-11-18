В Іспанії в будинку для літніх людей пожежа забрала життя 10 осіб
У психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу Сарагоси (Іспанія) сталася пожежа. Внаслідок займання загинули десять людей.
Про це пише Heraldo, інформує
Видання повідомляє, що трагедія сталася вранці 15 листопада. Десять людей, які перебували в будинку, загинули від вдихання диму, а щонайменше двоє отримали серйозні травми.
"На момент пожежі в пансіонаті, де опікуються людьми похилого віку та з хворобами психіки, перебувало 82 особи", - йдеться в повідомленні.
Головний інспектор пожежної служби та цивільного захисту міської ради Сарагоси Едуардо Санчес розповів ЗМІ, що полум'я не виходило з кімнати, "але був дим, вдихання якого зазвичай є причиною смерті в таких подіях".
Також у резиденції є протипожежні двері, які "спрацювали", тобто вогонь торкнувся одного з двох крил пансіонату, в яких перебували загиблі. Решту будівлі вогонь не зачепив.
Пожежу вдалося вчасно загасити. Втім, причини загоряння наразі невідомі.