Крокодили все частіше нападають на людей в Індонезії: в чому причина

В Індонезії відбувається найбільше у світі нападів крокодилів на людей.

Набираючи воду в джерелі біля свого будинку на острові Бангка (Індонезія) у вересні минулого року, Сарія не підозрювала, що в кратері біля неї за процесом спостерігав триметровий крокодил, розповідає ВВС.

Крокодили все частіше нападають на людей в Індонезії: в чому причина
© EPA-EFE/ALI HAIDER

"Вода була спокійна, крокодила не було видно, і я вирішила покупатися. Раптом він з'явився з нізвідки і вкусив мене, потягнувши за ліву руку під воду", – розповідає 54-річна жінка.

За останнє десятиліття в Індонезії крокодили нападали на людей близько 1000 разів, внаслідок чого зареєстровано понад 450 жертв. За даними Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), майже 90 із цих нападів сталися на острові Бангка та сусідньому з ним острові Белітунг.

Водночас острів Бангка є одним із найактивніших регіонів світу в сфері видобутку олова. На острові мешкає мільйон людей, і близько 80% із них – шахтарі.

За даними організації Walhi, що займається охороною дикої природи, понад 60% території острова вже перетворено на олов'яні копальні. Багато з цих шахт є незаконними.

Десятиліття видобутку олова позбавили острів лісів, залишивши по собі тисячі величезних кратерів та ям, що нагадують місячний ландшафт. І в міру того, як запаси олова на суші скорочуються, старателі заходять все далі в море.

Це означає, що морські крокодили, які можуть жити і в прісній воді, витісняються зі свого природного довкілля. Тепер вони живуть у покинутих та діючих шахтних кар'єрах, розташованих неподалік від будинків людей, що сприяє зростанню кількості нападів.

Минулого року довгий сухий сезон, викликаний зміною клімату, висушив колодязь перед будинком Сарії. Занедбані кар'єри стали єдиним джерелом води для її сім'ї та багатьох інших людей.

Морський крокодил – найбільша з рептилій, що нині живуть, дорослі самці можуть досягати в довжину більше 7 м. У світі налічується близько 20-30 тис. морських крокодилів, одним з найважливіших місць їхнього проживання є Індонезія.

Крокодили відносяться до видів, що охороняються в Індонезії, проте на острові Бангка їх зазвичай вбивають після нападу, а не передають місцевій природоохоронній організації.

Єдиний на острові центр з порятунку та збереження дикої природи Alobi тримає 34 крокодила, які опинилися там після невдалої контрабанди або конфліктів з людьми. Вони тісняться у ставку розміром з тенісний корт, огородженому залізним парканом.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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