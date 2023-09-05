На холеру обстежили три тисячі людей після затоплення Каховської ГЕС – МОЗ

Випадків холери не виявлено в жодній з підозр.

На Каховській ГЕС 30 серпня завершився основний етап ліквідації наслідків теракту, далі контролюватимуть ситуацію екстрені служби за своїми напрямками. Про це повідомили у МОЗ, інформує ZN.ua.

На холеру обстежили три тисячі людей після затоплення Каховської ГЕС – МОЗ
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У міністерстві прозвітували, що спалахів холери вдалося уникнути.

"Моніторинг проводився щодня, (...) вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб. (...) Понад три тисячі людей з гострою кишковою інфекцією було обстежено на холеру - холери не виявлено в жодному разі", - зазначив заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У МОЗ нагадали про те, що до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, в яких проживало майже 900 тисяч населення. Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тисяч тонн питної та технічної води. Центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води для населення та підприємств водопостачання та об'єктів критичної інфраструктури.

Як зазначено, з липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці досліджували понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Загалом, якщо в перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, нині рівень забруднення водойм знизився до відхилення в 10% в окремих точках моніторингу", - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що у Супутниковому центрі Європейського Союзу " уважно спостерігали за руйнуванням Каховської дамби в Україні та надали дуже важливі картографічні зображення наслідків затоплення".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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