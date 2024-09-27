На США обрушився найсильніший з 19 століття ураган - евакуювали понад 70 тисяч людей
Увечері 26 вересня на узбережжя американського штату Флорида обрушився ураган "Хелен" із поривами метра до 225 км/год, інформує
Про це повідомляє USA Today.
Це перший відомий шторм 4-ї категорії, що обрушився на регіон Біг-Бенд у Флориді з 1851 року.
Через ураган закрито школи, аеропорти та дороги по всій Флориді. Понад 70 тисяч осіб у чотирьох округах виїхали в рамках обов'язкової евакуації, оскільки синоптики спрогнозували похмуру картину потенційних руйнувань.
"Цю подію навряд чи вдасться пережити тим, хто живе у прибережних чи низинних районах. В історії не було шторму такої сили, який обрушився на Вакуллу", - написав шериф округу Вакулла Джаред Міллер у Facebook.
Очікується, що "Хелен" поверне на північний захід і сповільниться над долиною Теннессі у п'ятницю та суботу. Через загрозу масштабних наслідків президент Джо Байден схвалив оголошення надзвичайних заходів у Флориді, Джорджії, Північній Кароліні, Південній Кароліні та Алабамі.
"Хелен - дуже небезпечний ураган, який може стати "штормом, що трапляється раз у покоління"" на заході Південної Кароліни та Північної Кароліни, а також на півночі та сході Джорджії ", - сказав старший директор AccuWeather з прогнозування погоди Ден ДеПодвін.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс підтвердив один випадок смерті, пов'язаний із ураганом.
Опівночі у Таллахассі шторм значно посилився, з неба ринули потоки дощу. У деяких районах міста періодично виникали перебої з електропостачанням.
Зливи також обрушилися на Джорджію, Південну Кароліну, центральну та західну частину Північної Кароліни та частини Теннессі. Губернатори Джорджії та Кароліни оголосили надзвичайний стан.