На США обрушився найсильніший з 19 століття ураган - евакуювали понад 70 тисяч людей

Увечері 26 вересня на узбережжя американського штату Флорида обрушився ураган "Хелен" із поривами метра до 225 км/год, інформує Апостроф .

Про це повідомляє USA Today.

Це перший відомий шторм 4-ї категорії, що обрушився на регіон Біг-Бенд у Флориді з 1851 року.

Через ураган закрито школи, аеропорти та дороги по всій Флориді. Понад 70 тисяч осіб у чотирьох округах виїхали в рамках обов'язкової евакуації, оскільки синоптики спрогнозували похмуру картину потенційних руйнувань.

"Цю подію навряд чи вдасться пережити тим, хто живе у прибережних чи низинних районах. В історії не було шторму такої сили, який обрушився на Вакуллу", - написав шериф округу Вакулла Джаред Міллер у Facebook.

Очікується, що "Хелен" поверне на північний захід і сповільниться над долиною Теннессі у п'ятницю та суботу. Через загрозу масштабних наслідків президент Джо Байден схвалив оголошення надзвичайних заходів у Флориді, Джорджії, Північній Кароліні, Південній Кароліні та Алабамі.

"Хелен - дуже небезпечний ураган, який може стати "штормом, що трапляється раз у покоління"" на заході Південної Кароліни та Північної Кароліни, а також на півночі та сході Джорджії ", - сказав старший директор AccuWeather з прогнозування погоди Ден ДеПодвін.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс підтвердив один випадок смерті, пов'язаний із ураганом.

Опівночі у Таллахассі шторм значно посилився, з неба ринули потоки дощу. У деяких районах міста періодично виникали перебої з електропостачанням.

Зливи також обрушилися на Джорджію, Південну Кароліну, центральну та західну частину Північної Кароліни та частини Теннессі. Губернатори Джорджії та Кароліни оголосили надзвичайний стан.