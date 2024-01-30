В Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗ

Серед померлих четверо дітей.

З початку жовтня на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні країні перехворіло 2 288 634 українці, 54% — діти. За останній тиждень до лікарень з ГРВІ, грипом та COVID-19 госпіталізовано 4 728 українців, 2 364 з яких — діти до 17 років. Загалом за тиждень виявили 142 006 випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. Про це інформує МОЗ, інформує ZN.ua.

В Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗ
© freepik/freepik

Також у міністерстві зазначають, що з початку епідсезону в Україні зареєстровано 130 232 випадки захворювання на COVID-19 та 650 летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання, серед яких чотири — серед дітей.

"Наразі в усіх регіонах України зберігається неепідемічний рівень. Серед усіх зареєстрованих випадків гострих респіраторно-вірусних захворювань переважає COVID-19", - кажуть в МОЗ.

Нагадаємо, влітку минулого року в Україні скасували карантинні обмеження, які вводилися через пандемію COVID-19. Серед них був і масковий режим. Але під час епідсезону може зростати рівень захворюваності на грип та ГРВІ, тому в окремих регіонах чи містах запроваджують протиепідемічні заходи.

У Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) розповіли, кому та коли рекомендовано носити медичні маски.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Юрій Ніколов передав адвокатові інформацію у справі про напад на квартиру, яка з'явилася на сайті Zhitomir.cityЮрій Ніколов передав адвокатові інформацію у справі про напад на квартиру, яка з'явилася на сайті Zhitomir.city
В Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗВ Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗ
У львівському пансіонаті загинув чоловікУ львівському пансіонаті загинув чоловік
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд Джорджа Клуні надав прокуратурі Німеччини докази російських воєнних злочинів в УкраїніФонд Джорджа Клуні надав прокуратурі Німеччини докази російських воєнних злочинів в Україні
Крокодили все частіше нападають на людей в Індонезії: в чому причинаКрокодили все частіше нападають на людей в Індонезії: в чому причина
На холеру обстежили три тисячі людей після затоплення Каховської ГЕС – МОЗНа холеру обстежили три тисячі людей після затоплення Каховської ГЕС – МОЗ
Мобілізація в Україні: ухилянти масово одружуються з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордонМобілізація в Україні: ухилянти масово одружуються з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордон
В Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитиніВ Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині
У Молдові озвучили подробиці щодо стрілка, який вбив в аеропорту Кишинева двох людейУ Молдові озвучили подробиці щодо стрілка, який вбив в аеропорту Кишинева двох людей
Вибух у китайському ресторані забрав життя десятків людейВибух у китайському ресторані забрав життя десятків людей
Камалія постраждала в Україні та показала фото з лікарніКамалія постраждала в Україні та показала фото з лікарні
Мобілізація в Україні: кого призивають у першу чергуМобілізація в Україні: кого призивають у першу чергу
Пандемія коронавірусу: процент смертності від COVID-19 в Україні змінюєтьсяПандемія коронавірусу: процент смертності від COVID-19 в Україні змінюється
Последние новости
Подгружаем последние новости