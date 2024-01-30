В Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗ

Серед померлих четверо дітей.

З початку жовтня на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні країні перехворіло 2 288 634 українці, 54% — діти. За останній тиждень до лікарень з ГРВІ, грипом та COVID-19 госпіталізовано 4 728 українців, 2 364 з яких — діти до 17 років. Загалом за тиждень виявили 142 006 випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. Про це інформує МОЗ, інформує ZN.ua .

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Також у міністерстві зазначають, що з початку епідсезону в Україні зареєстровано 130 232 випадки захворювання на COVID-19 та 650 летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання, серед яких чотири — серед дітей.

"Наразі в усіх регіонах України зберігається неепідемічний рівень. Серед усіх зареєстрованих випадків гострих респіраторно-вірусних захворювань переважає COVID-19", - кажуть в МОЗ.

Нагадаємо, влітку минулого року в Україні скасували карантинні обмеження, які вводилися через пандемію COVID-19. Серед них був і масковий режим. Але під час епідсезону може зростати рівень захворюваності на грип та ГРВІ, тому в окремих регіонах чи містах запроваджують протиепідемічні заходи.