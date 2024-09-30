В США через ураган "Хелен" кількість загиблих зросла до майже сотні людей

Кількість жертв внаслідок потужного урагану "Хелен" зросла щонайменше до 93 осіб. Найбільшу кількість смертей фіксують в Північній Кароліні.

Про це повідомляє агентство AFP, інформує Апостроф.

Зауважують, що шквальний вітер і проливні дощі обрушилися на міста Флориди, Джорджії, Північної Кароліни, Південної Кароліни і Теннессі. Були зруйновані будинки, затоплені дороги, мільйони людей залишилися без електрики. Адміністратор Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Дінн Крісуелл сказав:

"Ми чуємо про значні пошкодження інфраструктури систем водопостачання, зв'язку, доріг, критично важливих транспортних маршрутів, а також про кілька будинків, які були просто зруйновані".


Щонайменше 93 людини загинули внаслідок негоди - 37 у Північній Кароліні, 25 у Південній Кароліні, 17 у Джорджії, 11 у Флориді, двоє у Теннессі і один у Вірджинії, згідно з даними місцевої влади, зібраними агентством AFP. Очікується, що ця цифра зросте.

Попередження про повені залишаються актуальними в деяких частинах західної Північної Кароліни через побоювання щодо можливого прориву дамб.

За словами директора Національної метеорологічної служби США Кена Грема, очікується, що умови в постраждалих районах покращаться орієнтовно до вівторка.

Згідно з даними, майже 2,2 мільйона домогосподарств залишилися без електроенергії в неділю. Представник Міністерства енергетики США заявив, що бригади наполегливо працюють над відновленням електропостачання, але попередив, що це буде «складна, багатоденна робота».

Північна Кароліна постраждала від повені найбільше: губернатор штату Рой Купер заявив, що рятувальники були змушені доставляти вантажі повітрям у деяких районах через пошкоджені або затоплені дороги. Вільям Рей, директор департаменту з надзвичайних ситуацій штату, попередив, що умови все ще залишаються вкрай небезпечними.

Сотні доріг по всьому регіону залишаються закритими, а кілька мостів змило паводковими водами. У Джорджії, Північній Кароліні і Південній Кароліні було перекрито понад 100 доріг.


Любов Боровик, Апостроф





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