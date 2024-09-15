Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих збільшилася до 41 людини, пожежу локалізували

Внаслідок обстрілу Харкова росіянами та потрапляння в багатоповерхівку наразі постраждала 41 особа, зокрема 4 дитини. Пожежу локалізовано.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, серед дорослих постраждалі віком від 33 до 86 років. Наразі рятувальна операція триває.

"О 19:01 пожежу площею 600 кв.м., локалізовано", - повідомили в ДержНС.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків.