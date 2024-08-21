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2024-08-21
Рятувальники ліквідували пожежу в Оболонському районі Києва
21 серпня у Києві сталася пожежа біля ТРЦ "Городок". Пожежники ліквідували загоряння, причину виникнення якої надалі встановлюватимуть правоохоронні органи, інформує
Про це повідомляють в Telegram-каналі ДСНС України.
Місцеві Телеграм-канали писали про те, що у районі метро "Почайна" вранці фіксували чорний дим.
Пізніше рятувальники повідомили, що вдалося ліквідувати пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці. Загоряння фіксували на 2 поверсі шестиповерхової офісної будівлі.
"Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.
Любов Боровик, Апостроф