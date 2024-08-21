Рятувальники ліквідували пожежу в Оболонському районі Києва

21 серпня у Києві сталася пожежа біля ТРЦ "Городок". Пожежники ліквідували загоряння, причину виникнення якої надалі встановлюватимуть правоохоронні органи, інформує Апостроф.

Про це повідомляють в Telegram-каналі ДСНС України.

Місцеві Телеграм-канали писали про те, що у районі метро "Почайна" вранці фіксували чорний дим.


Пізніше рятувальники повідомили, що вдалося ліквідувати пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці. Загоряння фіксували на 2 поверсі шестиповерхової офісної будівлі.

"Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.


Любов Боровик, Апостроф





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Рятувальники ліквідували пожежу в Оболонському районі КиєваРятувальники ліквідували пожежу в Оболонському районі Києва
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