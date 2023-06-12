Один із районів Дніпропетровської області залишився без централізованого водопостачання

Частково відсутнє водопостачання у двох громадах Криворізького району.

Після знищення Каховської ГЕС продовжується обміління Каховського водосховища. У деяких громадах Дніпропетровської області відсутнє централізоване водопостачання, заявив глава ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Один із районів Дніпропетровської області залишився без централізованого водопостачання
© freepik.com

Увесь Нікопольський район залишилася без води, у Криворізькому районі - Грушівська громада повністю та Зеленодольська частково, інформує ZN.ua.

Глава Криворізької РВА Євген Ситниченко зазначив, що частково відсутнє водопостачання також в Апостолівській громаді.

"У Криворізькому районі воду подають за графіком. У Нікопольський район вже доставили понад десять цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та півсотні водовозів... В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та міжнародні партнери", - додав Лисак.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У Херсоні рівень води піднявся на два метри — глава ОВАУ Херсоні рівень води піднявся на два метри — глава ОВА
Мобілізація в Україні: кого призивають у першу чергуМобілізація в Україні: кого призивають у першу чергу
Загальна мобілізація: кого можуть призвати у червніЗагальна мобілізація: кого можуть призвати у червні
Масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС може спричинити важкі отруєння - МОЗМасовий мор риби через підрив Каховської ГЕС може спричинити важкі отруєння - МОЗ
Дженніфер Лопес у червоній сукні з пір'ям засвітила стрункі ніжки на вечірціДженніфер Лопес у червоній сукні з пір'ям засвітила стрункі ніжки на вечірці
Блок рекламы


Похожие новости
У Харківській області чоловік у власному дворі підірвався на протипіхотній «Пелюстці»У Харківській області чоловік у власному дворі підірвався на протипіхотній «Пелюстці»
У Херсонській області трактор підірвався на російській вибухівціУ Херсонській області трактор підірвався на російській вибухівці
У Рівненській області трактор підірвався на міні: є загиблийУ Рівненській області трактор підірвався на міні: є загиблий
У Київській області на міні підірвався трактор, поряд виявили ще кілька мінУ Київській області на міні підірвався трактор, поряд виявили ще кілька мін
Літній час: українцям повідомили важливу інформацію про переведення годинників 26 березняЛітній час: українцям повідомили важливу інформацію про переведення годинників 26 березня
Маколей Калкін стал батьком вдруге: у зірки фільму "Один вдома" народився синМаколей Калкін стал батьком вдруге: у зірки фільму "Один вдома" народився син
У Запорізькій області двоє дітей знайшли вибухівку. Під час гри вона здетонувалаУ Запорізькій області двоє дітей знайшли вибухівку. Під час гри вона здетонувала
На Київщині підлітки залізли на потяг заради фото: обох уразило струмом, один загинувНа Київщині підлітки залізли на потяг заради фото: обох уразило струмом, один загинув
У Херсонській області трактор підірвався на вибухівці: є загиблі та пораненіУ Херсонській області трактор підірвався на вибухівці: є загиблі та поранені
Кембридж заборонив білим студентам подавати заявки на один із курсівКембридж заборонив білим студентам подавати заявки на один із курсів
Последние новости
Подгружаем последние новости