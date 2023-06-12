Один із районів Дніпропетровської області залишився без централізованого водопостачання

Частково відсутнє водопостачання у двох громадах Криворізького району.

Після знищення Каховської ГЕС продовжується обміління Каховського водосховища. У деяких громадах Дніпропетровської області відсутнє централізоване водопостачання, заявив глава ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Увесь Нікопольський район залишилася без води, у Криворізькому районі - Грушівська громада повністю та Зеленодольська частково, інформує ZN.ua .

Глава Криворізької РВА Євген Ситниченко зазначив , що частково відсутнє водопостачання також в Апостолівській громаді.

"У Криворізькому районі воду подають за графіком. У Нікопольський район вже доставили понад десять цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та півсотні водовозів... В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та міжнародні партнери", - додав Лисак.