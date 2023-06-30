Вийшов ще один трейлер другої частини "Дюни"

Прем'єру фільму "Дюна: Частина друга" заплановано на 3 листопада.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures опублікувала другий трейлер фільму "Дюна: Частина друга", який доступний на Youtube як мовою оригіналу, так і українською.

Вийшов ще один трейлер другої частини
© Скріншот Youtube

Нові кадри з екранізації роману Френка Герберта "Дюна" показують Пола Атрейдеса (Тімоте Шаламе) та Шані (Зендая), які ведуть війну проти злих Харконненів, тоді як Пол бореться із сумнівами щодо свого дару пророцтва, розповідає Hollywood Reporter.

У другому фільмі Пол промовляє одну з найвідоміших фраз книги: "Здатність знищити річ - це абсолютний контроль над нею".

Трейлер вперше показує імператора Крістофера Уокена, також там можна побачити Остіна Батлера у ролі альбіноса Фейда Раута, якого режисер Дені Вільнев описав як "олімпійського майстра меча, схрещеного із серійним убивцею-психопатом".

Серед інших новачків саги – Флоренс П'ю у ролі принцеси Ірулан Корріно, Леа Сейду в ролі леді Марго та Сухейла Якуб у ролі Шишаклі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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