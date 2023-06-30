Вийшов ще один трейлер другої частини "Дюни"
Прем'єру фільму "Дюна: Частина друга" заплановано на 3 листопада.
Кінокомпанія Warner Bros. Pictures опублікувала другий трейлер фільму "Дюна: Частина друга", який доступний на Youtube як
Нові кадри з екранізації роману Френка Герберта "Дюна" показують Пола Атрейдеса (Тімоте Шаламе) та Шані (Зендая), які ведуть війну проти злих Харконненів, тоді як Пол бореться із сумнівами щодо свого дару пророцтва, розповідає
У другому фільмі Пол промовляє одну з найвідоміших фраз книги: "Здатність знищити річ - це абсолютний контроль над нею".
Трейлер вперше показує імператора Крістофера Уокена, також там можна побачити Остіна Батлера у ролі альбіноса Фейда Раута, якого режисер Дені Вільнев описав як "олімпійського майстра меча, схрещеного із серійним убивцею-психопатом".
Серед інших новачків саги – Флоренс П'ю у ролі принцеси Ірулан Корріно, Леа Сейду в ролі леді Марго та Сухейла Якуб у ролі Шишаклі.