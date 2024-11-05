Рекетир вибивав гроші з дружини зниклого безвісти бійця ВСУ та погрожував вбити всю родину

28-річний рекетир з Черкаської області вимагав 200 тисяч гривень у дружини бійця ЗСУ, який зник безвісти під час боїв на Покровському напрямку.

СБУ повідомила про затримання підозрюваного, інформує Апостроф.

"Спочатку зловмисник вигадав історію про те, що нібито чоловік потерпілої перебуває в полоні і для його повернення додому потрібно заплатити гроші. Перебуваючи у вразливому стані, жінка кількома траншами перерахувала молодику понад 160 тис. грн", - розповіли у СБУ.

Рекетир почав погрожувати вбити жінку разом з чоловіком і їхньою дитиною, коли у нього виникли сумніви, що отримає решту суми.

Чоловіка затримали, коли він одержував на банківські реквізити ще 30 тисяч.

"Основну інформацію про сім’ї полонених чи зниклих безвісти військових фігурант отримував на тематичних інтернет-форумах, де люди писали про своїх родичів", - зазначили у СБУ.

Під час обшуків у рекетира вилучили мобільні телефони та банківські картки, куди надходили гроші від потерпілих. Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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Рекетир вибивав гроші з дружини зниклого безвісти бійця ВСУ та погрожував вбити всю родинуРекетир вибивав гроші з дружини зниклого безвісти бійця ВСУ та погрожував вбити всю родину
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