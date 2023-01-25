Брат зниклого в горах Джуліана Сендса припустив, що актора вже немає в живих

У Каліфорнії майже два тижні продовжуються пошуки відомого актора Джуліана Сендса, який зник безвісти на горі Балді. Влада округу Сан-Бернардіно знайшла живим іншого зниклого туриста, 75-річного Джима Чанга, але слідів Сендса виявити не вдалося, інформує Апостроф .

Видання People пише, що наземні та повітряні пошуки 65-річного Сендса продовжуються, хоча погана погода їх ускладнює.

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"Наразі містера Сендса не знайшли, і жодних доказів його нинішнього місцезнаходження виявлено не було. Пошуки будуть продовжені, якщо дозволять погодні умови та стан ґрунту", - повідомили у департаменті шерифа.

Брат актора Нік Сендс сказав, що, на його думку, Джуліан загинув. "Він ще не оголошений "зниклим безвісти, імовірно мертвим", але в глибині душі я знаю, що його більше немає, - сказав Нік Craven Herald & Pioneer. - У його дусі було б вийти звідти [живим] і довести, що я не правий".

Також Нік поділився з виданням, що гора Балді була одним із улюблених місць Джуліана. Це найвища вершина в горах Сан-Габріель та популярний маршрут для піших прогулянок, який знаходиться за годину їзди від центру Лос-Анджелеса. Часто вона виявлялася смертельно небезпечною через нестійкий ґрунт після сильних опадів.

Джуліан Сендс відомий за фільмами "Кімната з видом", "Чорнокнижник", "Арахнофобія", "Голий сніданок", "Хелена в ящику", "Покидаючи Лас-Вегас". Останніми роками актор знімався у невеликих ролях у кіно та серіалах.