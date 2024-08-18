ТЦК прийшли шукати "ухилянта" до будинку зниклого безвісти бійця: спалахнув скандал

Мати зниклого безвісти бійця звернулася за медичною допомогою через різке погіршення здоров'я після цього "візиту".

У місті Дубно Рівненської області працівник поліції незаконно проник у квартиру родини зниклого безвісти бійця та провів обшук без дозволу власників і відповідних документів. Рідні зниклого безвісти бійця звинувачують копа в тому, що він без дозволу зайшов на приватну власність, у поліцї кажуть, що деталі встановить перевірка.

Вранці до приватного будинку приїхали поліцейські та ТЦК. Якщо працівники ТЦК проявили коректність, то працівник поліції виявився значно більш наполегливим.

За словами господарів, поліцейський проник на приватну територію з іншого боку, без дозволу і документів, і провів обшук в господарських будівлях. Він пояснив свої дії пошуками "ухилянта" — рідного брата зниклого безвісти. Пояснення матері, що другий син має офіційне право на відстрочку від мобілізації як батько трьох дітей і рідний брат зниклого, були проігноровані. Поліцейський залишив територію без жодних пояснень чи вибачень.

Мати зниклого безвісти бійця звернулася за медичною допомогою через різке погіршення здоров'я після цього "візиту". Вона висловила надію, що такі поліцейські будуть проявляти свою "активність" на фронті, у складі бригади "Лють", а не з родичами зниклих безвісти.

У поліції Рівненської області підтвердили, що поліцейський супроводжував співробітника ТЦК та представника міської ради, які прибули до будинку жительки Дубна для вручення повістки її синові.

"Свідки ж та сам працівник поліції стверджують, що як тільки вони зайшли на територію подвір’я через хвіртку, із будинку одразу вийшла господиня. Відтак, в інші приміщення ніхто не заходив. Тож чи відповідає дійсності вказана заявницею інформація, буде встановлюватися під час перевірки", – розповіли у поліції.

Джерело: ТСН.

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