Нарешті став відомий чоловік зірки "Сватів" Ганни Кошмал

Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Ганна Кошмал вперше оголосила, хто її чоловік та батько її дітей — це український актор Федір Гуринець.

Кошмал позначила Гуринця на своїй сторінці в Інстаграмі, коли повідомила про народження доньки — другої дитини в цій подружній парі. Про народження доньки повідомив і сам Гуринець на своїй сторінці в Інстаграмі.

"11 березня Лелека завітала до нас усіх і принесла неймовірну новину! Анечка нам усім подарувала дівчинку, красунечку-україночку! Радості від цієї події настільки багато, що просто слів немає! Сім років тому ми Анечку забирали з Мишком, і ось ми знову тут, у цьому пологовому. Забираємо Анечку з Софійкою! Які ж у середині ніжні та турботливі почуття...

Ура! Народилася нова Людина! Дякую, Анечко, за ці емоції, за цю радість, за цю подію, яка надихає! Будьте здоровенькими, щасливенькими, залюбленими цим життям! Люблю!", - написав Федір, інформує Апостроф.

Кошмал та Гуринець одружилися в 2017 році. 26 червня 2018 року у них народився син Михайло.

Федір Гуринець народився у 1988 році у Чернігові. У 2007 році дебютував у детективному серіалі "Геній порожнього місця". Популярність здобув після ролі в серіалі "Сашка". Також відомий за ролями в серіалах "Не зарікайся", "Той, хто не спить", "Чужі рідні" та "Кошмарний директор, або Школа №5". Також Федір Гуринець знімався в 7 сезоні "Сватів". Активно підтримує українських військових. Його рідний брат захищає Україну, про що актор розповідав в інтерв'ю.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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