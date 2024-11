У Вакарчука стався конфуз з Grammy

В американській академії звукозапису оприлюднили номінантів на премію "Греммі-2025". Попри те, що український гурт "Океан Ельзи" подав англомовну пісню Lighthouse для двох категорій, номінацій не одержав, інформує Апостроф .

Про це свідчить інформація на сайті Grammy Awards.

Так, гурт націлився на одну з головних категорій - "Song of the Year" ("Пісня року") та "Best Rock Song" ("Найкраща рок-пісня").

Гурт "Океан Ельзи" ще за місяць до оголошення номінацій був впевнений, що його номінували.

Водночас, залишаються шанси в української співачки Jerry Heil, адже в її категорії "Best Song For Social Change" ("Найкраща пісня для соціальних зрушень") номінацій нема, про що йдеться у правилах на сайті Греммі. Номінація була заснована у 2022 році, а переможця називають на церемонії вручення. Вона подала трек "#AllEyesOnKids".

Очікується, що переможця оголосять на церемонії 2 лютого 2025 року.