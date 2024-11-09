У Вакарчука стався конфуз з Grammy
В американській академії звукозапису оприлюднили номінантів на премію "Греммі-2025". Попри те, що український гурт "Океан Ельзи" подав англомовну пісню Lighthouse для двох категорій, номінацій не одержав, інформує
Про це свідчить інформація на сайті Grammy Awards.
Так, гурт націлився на одну з головних категорій - "Song of the Year" ("Пісня року") та "Best Rock Song" ("Найкраща рок-пісня").
Гурт "Океан Ельзи" ще за місяць до оголошення номінацій був впевнений, що його номінували.
Водночас, залишаються шанси в української співачки Jerry Heil, адже в її категорії "Best Song For Social Change" ("Найкраща пісня для соціальних зрушень") номінацій нема, про що йдеться у правилах на сайті Греммі. Номінація була заснована у 2022 році, а переможця називають на церемонії вручення. Вона подала трек "#AllEyesOnKids".
Очікується, що переможця оголосять на церемонії 2 лютого 2025 року.