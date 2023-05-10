В Японії стався потужний землетрус — Kyodо

Центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5 балів.

У середу вранці в префектурі Ісікава в Японії стався землетрус початковою магнітудою 5 балів. Це останній із серії землетрусів, які сколихнули центральну частину Японії після потужного поштовху минулого тижня, пише KyodoNews, інформує ZN.ua.

Про загрозу цунамі після землетрусу, який стався о 7:14 ранку, не оголошувалося, повідомило Японське метеорологічне агентство. За японською 7-бальною шкалою сейсмічної інтенсивності землетрус оцінюється в чотири бали: визначається, що такий поштовх може налякати більшість людей і призвести до розгойдування висячих об’єктів, таких як ліхтарі, та деренчання посуду в шафах.

Осередок останнього землетрусу знаходився на глибині близько 10 кілометрів від узбережжя півострова Ното.

У п’ятницю вдень внаслідок поштовху магнітудою 6,5 загинула одна людина, понад 30 — отримали поранення в префектуре Ісікава та сусідній Тояма. У префектурі Ісікава кілька будівель обвалилися, сотні отримали часткові пошкодження.

Раніше ми писали, що сейсмолог Олександр Кендзера оцінив можливість землетрусу в Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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